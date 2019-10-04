Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла в море на госиспытания

Подлодка &#171;Петропавловск-Камчатский» вышла в море на госиспытания
Подводная лодка "Петропавловск - Камчатский". Фото: admship.ru

Сегодня, 4 октября, в Балтийское море вышла первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский».

Подлодка строилась на Адмиралтейских верфях. Как сообщили в Объединённой судостроительной корпорации, она отправилась на государственные испытания.

Эксперты проверят оборудование и механизмы «Петропавловск-Камчатский», ее параметры и все устройства. По окончании корабль прибудет на завод для ревизии и чистовой отделки.

Подводная лодка имеет шесть торпедных аппаратов, может опускаться на глубину до 300 метров и находиться в автономном плавании до 45 суток. Корабль вмещает 52 человека.

Ранее в GazetaSPb сообщали о первом погружении подлодки проекта 636.3. Испытания прошли успешно.

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Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла в море на госиспытания