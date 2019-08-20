Подлодка «Петропавловск — Камчатский» совершила первое погружение

Построенная в Петербурге подводная лодка проекта 636.3 «Петропавловск — Камчатский» совершила первое успешное погружение. Об этом сообщили в АО «Адмиралтейские верфи».

Подлодка вышла на испытания 16 августа на полигонах Балтийского флота. Реализовать программу заводских ходовых испытаний планируется за один этап, отмечают в АО «Адмиралтейские верфи».

После того, как испытания будут завершены, подводная лодка вернется на завод для подготовки к государственным испытаниям. Затем корабль будет передан Военно-морскому флоту РФ.

Подлодка «Петропавловск — Камчатский» заложена 28 июля 2017 года. В конце марта 2019 года она была спущена на воду. Судно способно погружаться на 240 м, предельная глубина погружения — 300 м. Скорость подлодки — 18 узлов. Вместимость экипажа составляет 52 человека.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что корабль «Гремящий» сошёл со стапелей «Северной верфи».