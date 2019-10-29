Очевидцы сняли на видео полыхающую квартиру на улице Новостроек

Ночью 29 октября в одной из многоэтажек в Кировском районе Петербурга загорелась квартира. Жильцы рассказали, что чуть не погибли от дыма.

В ночь на 29 октября в доме 25 по улице Новостроек загорелась трехкомнатная квартира. Экстренные службы получили сообщение о пожаре в час ночи. На месте работали 12 спасателей и три спецмашины.

Примерно в половину второго ночи огнеборцы сообщили о полной ликвидации пожара. В «трешке» выгорела комната площадью 18 квадратных метров, а также обстановка площадью в три «квадрата» в коридоре. О пострадавших информации не поступало.

Жильцы опубликовали видео, снятое из окна соседней квартиры, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: vk.com/spb_today

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели почти час тушили частный дом в деревне Лампово.