Петербуржцы стоят в пробках на ЗСД возле съезда на Благодатную

Петербургскую магистраль Западный скоростной диаметр (ЗСД) перекрыли возле съезда на Благодатную улицу.

В понедельник, 28 октября, в результате перекрытия ЗСД на скоростной трассе образовались пробки. Об этом рассказали попавшие в затор водители в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Дорогу перекрыли в Московском районе Северной столицы, около съезда с магистрали на Благодатную улицу.

В комментариях интернет-пользователи высказывают мнения, что могло послужить причиной остановки дорожного движения. По предположению участников сообщества, причиной пробки мог стать посетивший Петербург в воскресенье президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о приезде главы Кубы в Северную столицу. Целью визита является рабочая встреча с градоначальником Петербурга Александра Беглова.