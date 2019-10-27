В Петербург к Беглову прилетел президент Кубы

Визит политика затруднил движение на дорогах, жалуются горожане.

Об этом стало известно сегодня, 27 октября. Обо всем сообщила РИА Новости представитель городского комитета по внешним связям. Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с губернатором Александром Беглов. Их общение состоится только в понедельник, а сегодня глава Кубы отправится на Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы принять участие в церемонии возложения венка и цветов. С губернатором Мигель Диас-Канель хочет обсудить сотрудничество Кубы и Санкт-Петербурга.

Тем временем город встал в пробках – такое происходит каждый раз, когда в Северную столицу прибывает важный гость. Водителям стоит быть осторожнее, так как на улице идет дождь и количество аварий может увеличиться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Шпалерной «встретились» пять иномарок, собралась пробка. Авария случилась сегодня днем, 25 октября, на перекрестке Шпалерной улицы и проспекта Чернышевского. Движение на участке встало.