В «Крестах» появились дополнительные рабочие места для осужденных

Участок швейного производства открыли в колонии №8 УФСИН. Осужденные получат рабочие места и займутся шитьем носков и чулков.

Коммерческий партнер колонии уже оснастил предприятие по производству чулочно-носочных изделий все необходимы оборудованием и сырьем, сообщает пресс-служба УФСИН РФ по Петербургу и Ленобласти.

Швейное производство даст рабочие места осужденным. Со временем будет организовано трудоустройство дополнительных работников из отбывающих наказание в «Крестах».

Руководство колонии считает, что развитие производства создаст дополнительные рабочие места. В ведомстве также отметили, что часть доходов работающих будет направлена на выплату исков.

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