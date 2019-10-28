В Петербурге охранники работали без трудовых договоров

В ходе проверки прокуратурой Кронштадтского района выявлены нарушения в работе охранного предприятия «Одеон».

О результатах проверки gazeta.spb.ru сообщили в понедельник, 28 октября в пресс-службе городской прокуратуры. Выяснилось, что сотрудники ОП «Одеон» выходили на работу без соответствующего разрешения, поскольу не заключали трудовых контрактов с организацией.

Кроме того, отмечают в прокуратуре, заработная плата сотрудниками плачивалась несвоевременно. В отношении ОП «Одеон» возбуждено дело об административном нарушении. Компании необходимо устранить все нарушения по предписанию правоохранительных органов.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Тихвинская психиатрическая больница осталась без охраны из-за расторжения контракта с ОП «Одеон», чьи сотрудники работали в учреждении.