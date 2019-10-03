Тихвинская психбольница осталась без охраны

Кто осуществляет охрану учреждения на данный момент не сообщается. Фото: https://pixabay.com

Кто осуществляет охрану учреждения на данный момент не сообщается. Фото: https://pixabay.com

Психиатрическая лечебница наняла на работу охранников, у которых не было разрешения на работу с здравоохранительными учреждениями.

Больница заключила контракт о найме сотрудников с охранной компанией, которая не имеет лицензии на предоставление подобных услуг. Это выяснилось в результате проверки, проведенной прокуратурой.

Руководству Тихвинской психиатрической больницы вынесено представление, в результате которого учреждение расторгло договор с компанией, чьи сотрудники охраняли лечебницу. На данный момент в отношении организации, с которой работала психбольница, возбуждено дело об административном нарушении. Работников здравоохранительного учреждения, которые несли ответственность за выбор охранной компании, также привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о главном враче пушкинской больницы, которая проводила денежные махинации с зарплатами сотрудников.