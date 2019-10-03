Главврач больницы в Пушкине проводил махинации с зарплатами

Главный врач медучреждения в Пушкине начисляла заработную плату врачам, которых нет в штатном расписании, а также завышала зарплату ряду врачей.
Контрольно-счетная палата провела проверку в Городской больнице №38 имени Семашко в Пушкине. Оказалось, что руководство медучреждения допустило серьезные нарушения в период с 2017 по 2019 годы.
Как сообщает АБН, главный врач больницы намеренно завышала зарплаты определенным врачам. А денежные средства из статьи расходов «Прочая закупка товаров, работ и услуг» переводились на «Фонд оплаты труда учреждений».
Отмечается, что заработная плата начислялась специалистам, которых нет в штатном расписании больницы. К примеру, ежемесячную зарплату получали врач-эксперт и врач-статистик.
Ранее GazetaSPb сообщала, что экс-председателя ТСЖ на Захарьевской осудили за махинации.