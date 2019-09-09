Экс-председателя ТСЖ на Захарьевской осудили за махинации

Петербуржец списывал деньги товарищества на расчетный счет фирмы родственника.

Экс-председателя правления ТСЖ “Захарьевская 14” осудили за мошенничество в особо крупном размере. Петербуржец списывал деньги товарищества на счет фирмы родственника.

Андрей А. попросил родственника стать главой и учредителем юрлица “ТрансПромСервис”, которое бы занималось перевозкой грузов. Тот согласился и подал документы для регистрации фирмы, сообщили GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат, в прокуратуре Санкт-Петербурга 9 сентября. Фирма получила и собственный расчетный счет.

После этого глава ТСЖ в Центральном районе Петербурга начал отправлять деньги со счета товарищества на счет фирмы, не спросив мнения жильцов. Всего петербуржец похитил около 2 млн рублей. Теперь Дзержинский районный суд назначил ему 2 года лишения свободы условно.

Ранее GazetaSPb сообщила, что двух петербуржец осудили за кражу в раздевался спортивного центра.