В Петербурге продажи автомобилей падают уже полгода

В январе-сентябре 2019 года в Петербурге было продано 112 274 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В сентябре падение продаж составило 6%, а объем продаж продаж составил 13 558 автомобилей, сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

Эксперты отмечают, что до конца года динамика вряд ли изменится.

Второй раз в этом году по итогам одного месяца больше всех машин реализовали дилеры Hyundai – 1877. Однако стоит отметить, что лидером автомобильного рынка города по-прежнему остается другой корейский бренд – KIA.

В топ-10 после результатов сентября Toyota обошла Ford.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно, на какие модели автомобилей представительского класса чаще обращают внимание петербуржцы при выборе себе машины.