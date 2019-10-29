Айфоны теряют свою популярность в России

В 2019-м «яблочные» устройства не попали даже в десятку. Фото: Pixabay

В 2019-м «яблочные» устройства не попали даже в десятку. Фото: Pixabay

В 2019 году на российском рынке снизилась популярность смартфонов Apple по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2019 году россияне стали выбирать недорогие телефоны – спрос сместился в сторону дешевых моделей Samsung и Honor.

Если летом 2018-го в пятерку лидеров по поисковым запросам интернет-пользователей входил бюджетник Apple iPhone 6s 64Gb средней стоимостью 17 500 руб., то в 2019-м «яблочные» устройства не попали даже в десятку, сообщили аналитики Price.ru.

Потребительский спрос стремительно перетянули бренды Samsung, Honor и Xiaomi. В течение лета каждый второй смартфон, который россияне искали в интернете, выпускался компанией Samsung. Три первых места рейтинга заняли недорогие устройства этого бренда – Galaxy A10 (средняя стоимость по России 9288 руб.), Galaxy S8 (21 869 руб.) и Galaxy A50 64Gb (17 575 руб.).

В 2019 году Honor выпустил на российский рынок несколько моделей по приемлемой цене, которые оказались в топе популярности. Смартфон с тремя камерами Honor 10i 128Gb (средняя стоимость в России – 17 369 руб.) и Honor 10 Lite 64Gb (14 256 руб.). Также Honor производит самый дешевый смартфон из бестселлеров на российском рынке – это модель Honor 8S, средняя цена которой составляет 7672 руб.

Китайский производитель Xiaomi в текущем году представлен в рейтинге популярности только одним гаджетом – Redmi Note 7 64GB, средняя стоимость которого 14 076 руб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге смартфоны подорожали на 7,5% за 2018 год на сайте объявлений “Авито”.