Айфоны теряют свою популярность в России

Айфоны теряют свою популярность в России
В 2019-м «яблочные» устройства не попали даже в десятку. Фото: Pixabay

В 2019 году на российском рынке снизилась популярность смартфонов Apple по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2019 году россияне стали выбирать недорогие телефоны – спрос сместился в сторону дешевых моделей Samsung и Honor.

Если летом 2018-го в пятерку лидеров по поисковым запросам интернет-пользователей входил бюджетник Apple iPhone 6s 64Gb средней стоимостью 17 500 руб., то в 2019-м «яблочные» устройства не попали даже в десятку, сообщили аналитики Price.ru.

Потребительский спрос стремительно перетянули бренды Samsung, Honor и Xiaomi. В течение лета каждый второй смартфон, который россияне искали в интернете, выпускался компанией Samsung. Три первых места рейтинга заняли недорогие устройства этого бренда – Galaxy A10 (средняя стоимость по России 9288 руб.), Galaxy S8 (21 869 руб.) и Galaxy A50 64Gb (17 575 руб.).

В 2019 году Honor выпустил на российский рынок несколько моделей по приемлемой цене, которые оказались в топе популярности. Смартфон с тремя камерами Honor 10i 128Gb (средняя стоимость в России – 17 369 руб.) и Honor 10 Lite 64Gb (14 256 руб.). Также Honor производит самый дешевый смартфон из бестселлеров на российском рынке – это модель Honor 8S, средняя цена которой составляет 7672 руб.

Китайский производитель Xiaomi в текущем году представлен в рейтинге популярности только одним гаджетом – Redmi Note 7 64GB, средняя стоимость которого 14 076 руб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге смартфоны подорожали на 7,5% за 2018 год на сайте объявлений “Авито”.

Honor Samsung айфоны
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Митрофаньевском шоссе произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие
130 тысяч пенсионер заплатил за поддельную скидочную карту
Одиннадцатиклассник погиб, упав с высоты 25 этажа в Невском районе
В 2020 году в центре Петербурга протестируют беспилотный автомобиль
На Канонерском заводе из-за взрыва колеса погибли двое рабочих
«Форточник» обокрал бизнесмена на 1,3 млн рублей
В Петербурге доверчивый пенсионер стал жертвой мошенников
В Петербурге поддержали идею штрафовать чиновников за оскорбление граждан