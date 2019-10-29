В Петербурге доверчивый пенсионер стал жертвой мошенников

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства хищения денежных средств у пенсионера.

В полицию обратился 81-летний пенсионер и рассказал о том, что он просит принять меры к неизвестному злоумышленнику, который перевёл денежные средства в размере 300 тысяч рублей с банковской карты пенсионера в счёт якобы установленного газового оборудования в его квартире на Петергофском шоссе 7/1. Ущерб составил 300 тысяч рублей, сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга очередная пожилая жительница города стала жертвой мошенников. Пенсионерка отдала злоумышленнику все своим сбережения, чтобы спасти сына от последствий мнимого ДТП.