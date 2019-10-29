Петербуржец попал в больницу после драки с таксистом на Авиаконструкторов

Правоохранители Приморского района Петербурга проводят проверку по факту конфликта между таксистом и водителем другого авто. Все произошло из-за того, что они не смогли разъехаться на дороге.

Как сообщили gazeta.spb.ru в городском главке МВД России, инцидент произошел утром 28 октября на проспекте Авиаконструкторов. 50-летнего жителя Петербурга доставили в больницу. Медики оказали ему необходимую помощь и отпустили домой.

Полиция выяснила, что потерпевший получил травмы в ходе конфликта с таксистом, с которым они не смогли разъехаться во дворе.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

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