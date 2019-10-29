В Ленобласти появится сервис «Активный горожанин»

На разработку сервисов в Гатчине и Сосновом Бору выделят 5,2 миллиона рублей из областного бюджета. Еще 25% суммы предоставят муниципалитеты. Фото: Baltphoto

На разработку сервисов в Гатчине и Сосновом Бору выделят 5,2 миллиона рублей из областного бюджета. Еще 25% суммы предоставят муниципалитеты. Фото: Baltphoto

Правительство Ленинградской области выделит средства для создания сервиса взаимодействия населения и власти «Активный горожанин».

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Согласно документу, муниципальным образованиям будет предоставлено финансирование для создания цифровой платформы, с помощью которой жители области смогут участвовать в решении местных проблем. Субсидии направят в Гатчину и Сосновый Бор, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Сервис «Активный горожанин» представляет собой приложение, в котором население имеет возможность внести собственные предложения и коррективы по действиям муниципальных властей в сфере ЖКХ, транспорта, экологии, безопасности и многих других.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти на борьбу со снегом отправлено 400 единиц спецтехники.