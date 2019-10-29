Как увеличить инвестиции при получении ПМЖ Мальты

Как увеличить инвестиции при получении ПМЖ Мальты

Крупный бизнес рано или поздно сталкивается с повышенным вниманием к себе со стороны различных структур, а также может оказаться под ударом из-за политических событий в родной стране. Естественно, любой состоявшийся предприниматель хочет обезопасить себя и своих близких от подобных рисков.

Один из самых очевидных и проработанных вариантов — получить статус резидента в другой стране. Желательно, входящей в Европейский союз, чья правовая система достаточно объективна, а дипломатический вес огромен.

На этом направлении бизнес все чаще выбирает программу получения постоянного места жительства на Мальте в обмен на инвестиции. Дополнительным преимуществом государственной программы Мальты стал постоянный рост стоимости недвижимости. В рейтингах Knight Frank и WorldFirst мальтийская недвижимость занимает верхние позиции по показателям доходности и динамики цен. Таким образом, вкладываясь в «запасной аэродром», бизнесмен получает еще и перспективную инвестицию.

Гражданство, ВНЖ и ПМЖ мальты: какие различия

Мальта учредила сразу несколько типов программ для инвесторов различных типов. Программа получения гражданства за инвестиции подойдет далеко не всем, так как в ней очень высокий входной порог в виде безвозвратного взноса €650 тысяч и дополнительных расходов. Получение гражданства занимает долгое время, более года. Также сейчас есть очень высокий шанс не попасть в квоту 1800 заявок (одна заявка = одна семья), выделенную Мальтой под эту программу. Поэтому многие инвесторы выбирают ВНЖ или ПМЖ Мальты — оформление этих статусов занимает всего несколько месяцев и стоит заметно дешевле.

Вид на жительство Мальты подойдет бизнесменам, которые хотят оптимизировать свои налоги и получить плацдарм для выхода на европейский рынок. Это недорогая программа, быстрая в оформлении, но ВНЖ не дает той защиты, какую можно получить со статусом постоянного места жительства на Мальте.

Статус ПМЖ дает инвестору и его семье права, практически равные гражданству, а также возможность регистрировать бизнес на Мальте и получать выгодные налоговые льготы. Это полноценная «резервная база», которая в любой момент может стать основным местом проживания. Что важно: для получения ПМЖ не нужно попадать в ограниченную квоту, как в случае получением гражданства. Достаточно просто выполнить условия программы.

Преимущества ПМЖ Мальты

Государственная программа Malta Residence and Visa Programme Regulations работает с 2015, но в 2017 году ее условия были сильно улучшены. Сократились сроки оформления ПМЖ, стало удобнее оплачивать сборы, появилась возможность включать усыновленных и новорожденных детей. Главное — теперь возраст детей не ограничен 27 годами, можно вписывать в заявку детей любого года рождения. Были отменены некоторые бюрократические процедуры вроде справки из мальтийской полиции. Теперь, согласно условиям современной программы получения постоянного места жительства на Мальте, у инвестора нет ограничений на проживание на острове. Можно жить хоть все время, либо вообще не появляться — все допустимо.

Для получения ПМЖ Мальты, инвестор должен:

● Инвестиции в государственные ценные бумаги Мальты на сумму от €250 тыс. Доходность таких бумаг составляет до 3%, что неплохо для европейского фондового рынка; ● Купить недвижимость на сумму от €270 тысяч либо арендовать недвижимости на сумму €10–12 тысяч в год, сроком на пять лет минимум. Учитывая, что мальтийская недвижимость постоянно дорожает, покупка будет более выгодным решением — после пяти лет обязательного владения ее можно будет выгодно продать; ● Заплатить сборы в размере €30 тысяч плюс по €5 тысяч за каждого члена семьи, претендующего на статус ПМЖ Мальты; ● Подтвердить ежегодный доход в размере не менее €100 тысяч либо наличие €500 тысяч на банковском счете. Участникам программы Malta Residence and Visa Programme Regulations предоставляется статус постоянного места жительства на Мальте как для самого инвестора, так и для всех его близких родственников: финансово зависимых детей, родителей обоих супругов и прародителей. Возраст членов семьи не имеет значения.

Основные этапы получения ПМЖ Мальты:

● Обращение в иммиграционное агентство и первоначальная проверка заявителя. После проверки эксперт агентства дает прогноз, дадут ли ПМЖ Мальты или лучше посмотреть программы других стран; ● Заключение договора с агентством; ● Сбор и подача документов заявки, 8-12 дней; ● Прохождение проверки на благонадежность Due Diligence. Проверка проводится мальтийскими властями и может занимать от трех месяцев до полугода. Однако на практике часто проверка проводится заметно быстрее. Обратите внимание, что на этом этапе уже нужно выплачивать €5 тысяч за проведение Due Diligence; ● Выполнение условий программы. Инвестору отводится 1-2 недели на доплату всех необходимых взносов, а также на покупку ценных бумаг или недвижимости. На этой стадии эксперты агентства помогают выбрать наиболее подходящие варианты инвестиций; ● Сдача биометрических данных и оформление ПМЖ Мальты. Проводится за 1-3 дня.

На этой стадии инвестор уже получает ПМЖ Мальты и может пользоваться всеми благами нового статуса. Карта ПМЖ выдается на пять лет с возможностью продления. Проходить заново проверки уже не нужно, только сдать отчет о выполнении требований программы, иметь медицинскую страховку и адрес регистрации на Мальте. Также через пять лет можно продавать ценные бумаги и недвижимость. Статус ПМЖ Мальты остаются с вами на всю жизнь даже после продажи мальтийских активов.

Больше, чем «запасной»

Статус ПМЖ Мальты за инвестиции может дать больше, чем просто запасной аэродром на случае геополитических бурь или проблем в родной стране. Мальта — страна с высоким уровнем жизни, прекрасной медициной и полной интеграцией в европейский мир. После пяти лет пребывания в статусе постоянного места жительства на Мальте можно подаваться на гражданство всей семьей.

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