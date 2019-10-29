Следователи заинтересовались гибелью двух рабочих на Канонерском заводе

В Петербурге СК на транспорте возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ).

По версии следствия, около 9 часов утра 29 октября на причале ЗАО «Канонерский судоремонтный завод, двое рабочих меняли колесо на ричтакерном перегружателе. Во время работ лопнул баллон колеса и вылетело стопорное кольцо диска, в результате чего оба получили телесные повреждения не совместимые с жизнью, сообщили gazeta.spb.ru в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Погибшие работали в ООО «Терминал Святого Петра».

На месте происшествия работает следственного-оперативная группа транспортной полиции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на «Адмиралтейских верфях» погиб рабочий, выполнявший электромонтажные работы на неатомном ледоколе «Виктор Черномырдин». Смерть наступила в результате удара током.