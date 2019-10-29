Житель Петербурга отправился в колонию за организацию наркопритона

Житель Петербурга отправился в колонию за организацию наркопритона
Обвиняемый предоставлял наркозависимым свое жилище для употребления запрещенных веществ. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Житель Петербурга осуждён за систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств.

Суд приговорил его к 1 году 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года, сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга.

Суд установил, что обвиняемый предоставлял наркозависимым свое жилище для употребления запрещенных веществ, обеспечивая хранение предметов и приспособлений для приготовления наркотиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге завершилось расследование уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков и организации притона. Обвиняемой по делу проходит 28-летняя местная жительница.

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Житель Петербурга отправился в колонию за организацию наркопритона