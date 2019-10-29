В Израиле появится мемориал, посвященный Ленинградским блокадникам

В Израиле появится мемориал, посвященный Ленинградским блокадникам
Памятник будет открыт в столице Израиля, Иерусалиме. Фото: https://pixabay.com

Монумент «Свеча памяти», посвященный жителям и защитникам блокадного Ленинграда установят в Иерусалиме.

О намерении создать в столице Израиле мемориал памяти блокады Ленинграда стало известно во вторник, 29 октября. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе встречи с представителями консульства Израиля. Однако точных дат появления монумента участники беседы не обговаривали, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Градоначальник также отметил, что в 2019 году дань памяти 75-летию снятия блокады Ленинграда отдают во многих города мира, как, например, в Берлине, Гамбурге, Риге и Вашингтоне.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что спортсмены «Зенита» возложили цветы к памятнику футболистам блокадного Ленинграда.

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