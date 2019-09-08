«Зенит» возложил цветы к памятнику футболистам блокадного Ленинграда

Петербургский «Зенит» 8 сентября присоединился к акции «Поминальные чтения», посвященной памяти погибших в блокаду ленинградцев.

«Юные футболисты зачитали фамилии ленинградцев — жителей Крестовского острова, погибших в годы блокады», — сообщили на официальном сайте «Зенита».

Воспитанники филиала «Газпром»-Академии Сестрорецка также возложили цветы к памятнику футболистам блокадного Ленинграда в Петроградском районе. Монумент отсылает к матчу в осажденном городе между «Динамо» и командой Ленинградского металлического завода.

В Петербурге 8 сентября проходит акция «Поминальные чтения». Её задача — вспомнить погибших в блокадном Ленинграде. Их имена звучат в Эрмитаже, Русском музее, школах и жилых домах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Пискаревском кладбище возле монумента «Мать-Родина» пройдет торжественное возложение цветов.