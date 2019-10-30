Студенты СПбГУ проломили череп жителю Петербурга

Правоохранители задержали троих студентов четвертого курса СПбГУ. Их подозревают в нанесении тяжких повреждений мужчине в ходе драки в Центральном районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в ночь на вторник, 29 октября. Драка завязалась возле дома 19 по Владимирскому проспекту, где находится ТЦ «Владимирский пассаж». Очевидцы вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали трех человек, учащихся в СПбГУ на 4-м курсе.

Жертвой драки стал 26-летний мужчина. Его доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозна и переломом основания черепа. Медики оценили состояние пострадавшего как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело. Двоих задержанных отпустили под обязательство о явке, а третьего оставили под стражей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец попал в больницу после драки с таксистом на Авиаконструкторов.