В Петербурге задержан угонщик, специализировавшийся на Kia

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне четырех автомобилей марки Kiа в Приморском районе.

Как полагает следствие, безработный 37-летний житель Парголово с июля по октября угнал четыре автомобиля Kia Soul на Планерной улице, Суздальском проспекте, в Лыжном переулке и на Парашютной улице. Сумма общего ущерба составила около 4 млн рублей. .

Две машины уже обнаружены и переданы владельцам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе по горячим следам задержали угонщика вазовской «шестерки». В ходе проверки выяснилось, что на счету злоумышленника еще два угона, совершенных на этой неделе — автомобилей «Газель» и «Фольксваген Каравелла».