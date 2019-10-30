В Mango Office появляется новое решение для управления продажами

«Манго Телеком» выпускает его на базе своей платформы контактных центров

Пакет обновлений получил название «Сделки». Компании, которые по тем или иным причинам считают нецелесообразным внедрение традиционных CRM, получат в свои руки простую и эффективную систему учёта и автоматизации продаж. «Сделки» работают в интерфейсе контакт-центра, не требуют никакого другого софта или сложных интеграций.

Новые функции действуют в связке с коммуникационными инструментами. На основе любого обращения — по телефону, в чате на сайте, в мессенджере, в социальной сети или по электронной почте — фиксируется вся доступная информация о клиенте: имя, номер, email, связанные аккаунты. Поля с контактными данными заполняются автоматически (при необходимости их можно дополнять) и заносятся в базу. База накапливает сведения о заявках и покупках каждого клиента, а также хранит полную историю коммуникаций по всем каналам.

В любой момент, когда это необходимо, такие данные помогут менеджеру по продажам оперативно погрузиться в контекст взаимодействия с нужным клиентом и сделать более точное предложение продуктов или услуг. При этом доступ к общей базе можно ограничить, предоставляя продавцам права лишь на данные о тех клиентах, с которыми они работают непосредственно.

Повторные продажи можно автоматизировать — буквально планируя каждую следующую сделку. Руководителю достаточно поставить в системе задачу, и в назначенный срок телефония соединит ответственного менеджера с клиентом, а перед этим напомнит о существующих договорённостях, прошлых заказах или причинах, по которым они не состоялись, — чтобы усилить переговорные позиции. Во многих случаях, если эта работа отдельно не контролируется, компании теряют до половины возможных повторных продаж из-за нежелания продавцов ими заниматься или банальной неорганизованности, считают эксперты «Манго Телеком».

С помощью «Сделок» руководитель службы продаж может детально проанализировать эффективность своего подразделения и найти точки роста. Моделируется действующая воронка, и вся текущая работа с клиентами распределяется по её уровням. Понятно, на каком этапе переговоров у менеджеров появляются проблемы или возникает значимый объём отказов, а, значит, требуется разбор тактик и аргументов для более успешного прохождения сложной конверсии.

Если компания работает с холодными продажами, инструментарий «Сделок» позволит оперативно контролировать уровень конверсии и прогресс достижения плановых результатов. Статусы подразделений и отдельно сотрудников выводятся на дашборд в режиме онлайн — легко отслеживать общий прогресс по звонкам, сделкам и финансовым показателям.

Пакет «Сделки» активируется у всех пользователей контакт-центра Mango Office уже к концу этой недели, когда «Манго Телеком» завершит ролл-аут последней версии приложения. «Сделки» доступны в двух платных версиях: «Лайт» с базовым набором возможностей и PRO, открывающей все новые функции.