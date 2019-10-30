В Mango Office появляется новое решение для управления продажами

В Mango Office появляется новое решение для управления продажами
Фото: https://pixabay.com/

«Манго Телеком» выпускает его на базе своей платформы контактных центров

Пакет обновлений получил название «Сделки». Компании, которые по тем или иным причинам считают нецелесообразным внедрение традиционных CRM, получат в свои руки простую и эффективную систему учёта и автоматизации продаж. «Сделки» работают в интерфейсе контакт-центра, не требуют никакого другого софта или сложных интеграций.

Новые функции действуют в связке с коммуникационными инструментами. На основе любого обращения — по телефону, в чате на сайте, в мессенджере, в социальной сети или по электронной почте — фиксируется вся доступная информация о клиенте: имя, номер, email, связанные аккаунты. Поля с контактными данными заполняются автоматически (при необходимости их можно дополнять) и заносятся в базу. База накапливает сведения о заявках и покупках каждого клиента, а также хранит полную историю коммуникаций по всем каналам.

В любой момент, когда это необходимо, такие данные помогут менеджеру по продажам оперативно погрузиться в контекст взаимодействия с нужным клиентом и сделать более точное предложение продуктов или услуг. При этом доступ к общей базе можно ограничить, предоставляя продавцам права лишь на данные о тех клиентах, с которыми они работают непосредственно.

Повторные продажи можно автоматизировать — буквально планируя каждую следующую сделку. Руководителю достаточно поставить в системе задачу, и в назначенный срок телефония соединит ответственного менеджера с клиентом, а перед этим напомнит о существующих договорённостях, прошлых заказах или причинах, по которым они не состоялись, — чтобы усилить переговорные позиции. Во многих случаях, если эта работа отдельно не контролируется, компании теряют до половины возможных повторных продаж из-за нежелания продавцов ими заниматься или банальной неорганизованности, считают эксперты «Манго Телеком».

С помощью «Сделок» руководитель службы продаж может детально проанализировать эффективность своего подразделения и найти точки роста. Моделируется действующая воронка, и вся текущая работа с клиентами распределяется по её уровням. Понятно, на каком этапе переговоров у менеджеров появляются проблемы или возникает значимый объём отказов, а, значит, требуется разбор тактик и аргументов для более успешного прохождения сложной конверсии.

Если компания работает с холодными продажами, инструментарий «Сделок» позволит оперативно контролировать уровень конверсии и прогресс достижения плановых результатов. Статусы подразделений и отдельно сотрудников выводятся на дашборд в режиме онлайн — легко отслеживать общий прогресс по звонкам, сделкам и финансовым показателям.

Пакет «Сделки» активируется у всех пользователей контакт-центра Mango Office уже к концу этой недели, когда «Манго Телеком» завершит ролл-аут последней версии приложения. «Сделки» доступны в двух платных версиях: «Лайт» с базовым набором возможностей и PRO, открывающей все новые функции.

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