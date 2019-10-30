Плац-парад духовых оркестров прошел в Петербурге

Мероприятие состоялось в спортивном комплексе «Юбилейный», концерт посвящен приближающемуся Дню народного единства.

Плац-парад проводится с 2017 года, на нем присутствуют более трех тысяч человек. В 2019 году на нем выступили 14 военных духовых оркестров Западного военного округа. Программу открыл Гимн Российской Федерации.

Военные оркестры исполнили не только военные марши, но также и произведения классической музыки, М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова.

Участие в событии приняли Заслуженные артисты России и известные военные дирижеры. Мероприятие традиционно прошло в Петроградском районе, жители которого сопровождали аплодисментами каждый номер.

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