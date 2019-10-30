Росприроднадзор дал эко-рекомендации по местам хранения снега

Северо-Западное межригиональное управление Росприроднадзора дало рекомендации по местам хранения снега в зимний период 2019 — 2020 годов.

Сотрудники ведомства направили в городскую администрацию письма, где указали, как соблюсти требования к охране окружающей среды в зимнее время, а в частности по поводу складирования снега.

Так, в письме сказано, что площадки хранения снега не должны находиться на водоохранной зоне водных объектов, чтобы не произошло их загрязнение. Также каждый снегоприемный пункт должен быть обустроен обвалкой и ливнестоками, чтобы талые воды направлялись в канализацию.

Несоблюдение этих правил повлечет за собой административную ответственность, в этом году максимальная сумма штрафа составит 300 тысяч рублей.

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