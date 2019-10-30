КГИОП разработает 60 проектов реставрации исторических фасадов Петербурга

КГИОП разработает 60 проектов реставрации исторических фасадов Петербурга
В проекты войдут здания, находящиеся в собственности города. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Комитет по охране памятников Санкт-Петербурга в следующем году получит 185 миллионов рублей на создание 60 проектов реставрации исторических фасадов города.

Будут рассматриваться только фасады третьей и четвертой категорий сложности, каждый год организация будет получать по 2 миллиарда рублей на реализацию проектов.

Такие цифры озвучил вице-губернатор Николай Бондаренко 30 октября в рамках своего представления проекта бюджета на заседании Законодательного собрания. Также он отметил, что в первую очередь для реставрации будут выбраны здания, принадлежащие городу.

Одновременно с этим над поддержанием хорошего состояния объектов культурного наследия работает фонд капремонта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что выявлены регионы России с самыми хорошими дорогами.

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КГИОП разработает 60 проектов реставрации исторических фасадов Петербурга
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