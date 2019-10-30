В Петербурге почтят память репрессированных в советское время

В День памяти 30 октября петербуржцы участвуют в молитвенных чтениях имен жертв советских репрессий.

Общероссийский День памяти 30 октября встречают в Петербурге, в разных районах города проходят мероприятия. Так, петербуржцы чтят память соотечественников, погибших в годы советский репрессий.

Всех горожан и гостей Петербурга приглашают принять участие:

12:00 — 20:00 у Соловецкого камня на Троицкой площади (м. «Горьковская»); 14:00 — 15:000 на Левашовском мемориальном кладбище; 15:00 — 17:30 у нового здания Российской национальной библиотеки на Московском пр., 165 (м. «Парк Победы»); 17:00 — 19:00 у стен Феодоровского собора (ул. Миргородская, д. 1); 17:00 — 19:00 у памятника Ф. М. Достоевскому (ул.Большая Московская, д. 2); 17:00 — 18:30 у римско-католической базилики св. Екатерины (Невский пр., 32-34); 18:30 — 21:30 в саду Фонтанного дома у музея А. А. Ахматовой.

Цель церемоний — назвать имена каждого, ушедшего в годы великих репрессий. Организатором выступает центр «Возвращенные имена», который работает при Российской национальной библиотеке, Свято-Петровское и Свято-Вениаминовское малые православные братства, мемориально-просветительский и историуо-культурный центр «Белое дело», музей Анны Ахматовой в Фонтанном дома и Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что в Петербурге состоялся ежегодный плац-парад духовых оркестров.