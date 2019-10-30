Подросток открыл стрельбу в московской школе

В Войковском районе Москвы восьмиклассник принес в школу пистолет и выстрелил внутри здания.

Выяснилось, что пистолет принадлежал его отцу. В отношении владельца оружия составили протокол об административном правонарушении, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Во время инцидента никто не пострадал.

СМИ писали, что школьник нашел пистолет дома в шкафу и решил взять с собой в школу, чтобы похвастаться перед одноклассниками.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что произошла стрельба на территории войсковой части 54160 в поселке Горный. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по другим военнослужащим. В результате стрельбы погибли два офицера, военнослужащие по контракту и солдаты-срочники.