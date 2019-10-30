В «Аллегро», следующем из Петербурга в Хельсинки, задержали иранца-нелегала

Одного из подельников задержанного нелегала, живущего в Финляндии, также арестовали. Фото: https://pixabay.com

Одного из подельников задержанного нелегала, живущего в Финляндии, также арестовали. Фото: https://pixabay.com

Гражданин Ирана, задержанный в скоростном поезде «Аллегро» на пути в Финляндию, пытался осуществить въезд в страну по поддельному французскому паспорту.

Пограничное ведомство Финляндии подозревает, что двое мужчин-приятелей задержанного организовали для него поддельные документы, чтобы проникнуть на финскую территорию. Это обошлось в 4,5 тысячи евро. Иранец попытался пересечь границу по поддельному паспорту в мае 2019 года, однако его задержали в вагоне «Аллегро».

В содействии с российскими пограничниками, финскому ведомству удалось установить, что задержанный нелегал прибыл в Москву по иранскому паспорту, в котором стояла российская виза. На следующий день после прибытия в Россию, иранец направился в Финляндию.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прибытие «Аллегро» в Петербург снова задерживается из-за сбитого машинистом лося.