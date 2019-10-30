«Аллегро» вновь не доехал до Петербурга: помешал лось

Скоростной поезд «Аллегро», позволяющий добраться до столицы Финляндии за 3,5 часа, вновь задерживается.

Утром 30 октября железнодорожное сообщение между Хельсинки и Петербургом было восстановлено после технических проблем на линии электропередач. Спустя несколько часов скоростной поезд вновь задерживается: на сей раз причиной стал сбитый машинистом лось.

Об инциденте, произошедшем на территории Финляндии, сообщают интернет-пользователи в социальных сетях. Кроме того, задержку на полчаса официально подтвердил финский оператор «Аллегро» VR. Пассажиры вставших составов продолжат свой путь на автобусах.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авария на линии электропередач в Финляндии стала причиной задержек скоростных поездов. «Аллегро» из Санкт-Петербурга в Хельсинки отправился на два часа позже, а поезд из финской столицы в Петербург опоздал на 1 час 45 минут.