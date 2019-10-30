На Балканской площадки автобус остался «без лица» после встречи с маршруткой

Во Фрунзенком районе Петербурга днем 30 октября дорогу не поделили автобус №96 и маршрутка. Машины не смогли разъехаться на Балканской площади.

Автобус после столкновения лишился передней части кузова. Маршрутное такси отделалось парой царапин, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

«На Балканской площади. У маршрутки пару царапин, а автобус «чутка коцнуло», — отметили свидетели происшествия.

Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП в Калининском районе Петербурга. У дома 31 по улице Руставели днем 30 октября столкнулись Toyota и новый автомобиль Ford.