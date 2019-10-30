Вишневского возмутила слишком большая сумма субсидий на ЗСД

Вишневского возмутила слишком большая сумма субсидий на ЗСД
Депутаты Борис Вишневский, Анастасия Мельникова, Игорь Коровин и Людмила Косткина. Фото: http://www.assembly.spb.ru

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил, что 5 миллиардов рублей на развитие ЗСД — слишком много.

Сегодня, 30 октября, в Смольном рассматривали проект бюджета на следующий, а также 2021 и 2022 год. Среди прочего, обсуждалась и финансовая поддержка Западного скоростного диаметра (ЗСД), которому выделят 5 миллиардов рублей.

Депутат Борис Вишневский высказал свое мнение относительно этого решения. На своей странице в социальной сети Facebook он отметил, что пять миллиардов — слишком большая сумма для субсидирования частной компании. В комментариях пользователи поддержали заявление депутата.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров рассказал о своих отношениях с Борисом Вишневским.

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Вишневского возмутила слишком большая сумма субсидий на ЗСД