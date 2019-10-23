Макаров рассказал об очень личных отношениях с Вишневским

Макаров рассказал об очень личных отношениях с Вишневским
Вячеслав Макаров. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров поздравил депутата Бориса Вишневского с днем рождения и рассказал о дружбе с парламентарием.

«Многие годы нас связывают очень личные отношения и настоящая мужская дружба», — сказал Макаров.

Коллегу спикер поздравил перед началом заседания парламента 23 октября. Макаров отметил, что Вишневский — один из самых знаковых и опытных депутатов с «талантом неудержимого пропагандиста».

Спикер призвал депутата воспитать в молодых представителях «Яблока» любовь к отечеству и пожелал ему здоровья и благополучия.

Борис Вишневский родился 15 октября 1955 года в Ленинграде. В этом году ему исполнилось 64 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Вячеслав Макаров поздравил педагогов Петербурга с Днем учителя. Он пожелал им процветания, профессионального успеха, здоровья и оптимизма.

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