Беглов и Макаров поздравили петербургских педагогов с Днем учителя

Сегодня, 5 октября, в России отмечают День учителя. Губернатор Северной столицы и председатель Закса поздравили причастных к этому празднику.

В пресс-службе городской администрации процитировали поздравление Александра Беглова и Вячеслава Макарова, адресованное педагогам Петербурга. В своей речи градоначальник отметил, что петербургская школа устойчиво является лидером в современной российской системе образования. Кроме того, учителя из города на Неве стабильно получают призы в профессиональных конкурсах.

Труд педагогов — самоотверженный и подвижнический, как считает губернатор. Вячеслав Макаров также присоединился к поздравлению. Вместе с Александром Бегловым они пожелали учителям процветания, профессионального успеха, здоровья и оптимизма.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что лучших педагогов Петербурга наградят премией в 200 тысяч рублей.