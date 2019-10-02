Лучшие учителя Петербурга получат 200 тысяч рублей

В этом году ко Дню учителя, который традиционно празднуется 4 октября, тридцати лучшим педагогам Смольный выплатит премии в размере 200 тысяч рублей.

Постановление о награждении лучших учителей Северной столицы денежными премиями подписали сегодня в Смольном. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Премии Правительства Санкт-Петербурга получат 30 педагогов. Их определят в результате конкурсного отбора.

Поощрительные выплаты произведут до 5 октября.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что возраст получения единовременной выплаты за рождение первого ребенка будет понижен. Теперь деньги молодым мамам будут платить начиная с девятнадцати лет. Сегодня законопроект одобрили в первом чтении на заседании в Смольном. На данный момент выплаты производятся с двадцати лет.