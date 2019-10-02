Лучшие учителя Петербурга получат 200 тысяч рублей

Лучшие учителя Петербурга получат 200 тысяч рублей
Порядок проведения отборочного конкурса не сообщается. Фото: https://pixabay.com

В этом году ко Дню учителя, который традиционно празднуется 4 октября, тридцати лучшим педагогам Смольный выплатит премии в размере 200 тысяч рублей.

Постановление о награждении лучших учителей Северной столицы денежными премиями подписали сегодня в Смольном. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Премии Правительства Санкт-Петербурга получат 30 педагогов. Их определят в результате конкурсного отбора.

Поощрительные выплаты произведут до 5 октября.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что возраст получения единовременной выплаты за рождение первого ребенка будет понижен. Теперь деньги молодым мамам будут платить начиная с девятнадцати лет. Сегодня законопроект одобрили в первом чтении на заседании в Смольном. На данный момент выплаты производятся с двадцати лет.

день учителя новости премии санкт-петербург смольный
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Боярский с удовольствием поговорит с ГИБДД о нарушение ПДД
Челябинская пенсионерка три года платила по чужому кредиту
В Петербурге чиновника оштрафовали за нарушение законодательства о ...
В Приморском районе появится современное освещение
Семья из Петербурга собирает миллион долларов на лечение ребенка
Вслед за Сбербанком о намерении обанкротить «Метрострой» заявил «АБЗ-Дорстрой»
Лучшие учителя Петербурга получат 200 тысяч рублей
Стоимость разового проезда в Петербурге может остаться прежней