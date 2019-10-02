Выплаты за первого ребенка молодые мамы будут получать с 19 лет

На данный момент выплаты полагаются матерям, родившим в возрасте от двадцати лет.

Такой законопроект рассмотрели сегодня, 2 октября, в правительстве на заседании Законодательного собрания в Мариинском дворце. Вносимые поправки призваны повысить рождаемость среди жительниц Северной столицы.

Принятый в первом чтении законопроект гласит, что единовременные выплаты за рождение первого ребенка теперь будут получать с девятнадцати лет, а не с двадцати, как было раньше. Если примут окончательное решение о принятии поправок, то закон начнет действовать с 2020 года. На эти цели из городского бюджета будет выделено 15 миллионов рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на сегодняшнем заседании также был одобрен в первом чтении закон о приравнивании дачных домов к жилым.