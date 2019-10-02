Дачные дома могут приравнять к жилым

Дачные дома могут приравнять к жилым
Законопроект приняли в первом чтении. Фото: https://pixabay.com/

Однако реализация этого законопроекта может вызвать путаницу среди людей, ожидающих своей очереди на улучшение жилищных условий.

Закон о приравнивании садовых домиков к жилым домам сегодня, 2 октября, был принят парламентариями на заседании ЗакСобрания. Некоторые из депутатов отметили, что новый законопроект может поспособствовать бюрократической путанице. Люди, стоящие в очереди на получение квартир в рамках программы улучшения жилищных условий, не смогут получить новое жилье, если, к примеру, владеют дачным домом.

Аналогичный закон присутствует в федеральном законодательстве.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургские власти возьмут в долг до 25 миллиардов рублей для формирования бюджета. Ранее предполагалось, что эта сумма будет на порядок больше и составит 35 миллиардов.

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