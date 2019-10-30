Проект бюджета Петербурга на 3 года принят в первом чтении

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении утвердили проект городского бюджета на следующие три года.

Ознакомил парламентариев с проектом губернатор Северной столицы Александр Беглов, сегодня, 30 октября. Как заявил градоначальник, дефицит бюджета в 2020 году составит 36,7 миллиардов рублей. Так, доходная часть составит около 664 миллиардов рублей, в то время как расходная — 701,4 миллиарда.

Отмечается, что на развитие образования, здравоохранения и других социальных сфер Петербурга выделят 440 миллиардов рублей. Еще 117 миллиардов уйдет на транспортную реформу, которую планируется осуществить летом 2020 года, а также развитие транспортной системы города на Неве.

Большинство голосов поддержали проект губернатора.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Александр Беглов рассказал о планах по создани Почтового квартала.