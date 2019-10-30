Более 30 тонн белорусских продуктов не пропустили на территорию Ленобласти

Более 30 тонн белорусских продуктов не пропустили на территорию Ленобласти
Все продукты отправились на родину. Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Предприятию, которое производит молочные продукты, запретили ввозить товары в Россию.

Об этом стало известно сегодня, 30 октября. Обо всем сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской области. Молочную продукцию пытались провезти через деревню Лобок, но попытка не удалась – более 31 тонн белорусских товаров вернули на родину. Дело в том, что производитель не имеет право поставлять продукцию в Россию. Решение ведомства действует с 22 октября текущего года.

Также из Белоруссии пытались провести 350 килограмм готовой мясной продукции, но у перевозчика не оказалось необходимых ветеринарных документов. Этому предприятию также запретили ввозить товары еще с 16 февраля 2019 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российский врач раскритиковал испанских коллег за список продуктов, которые «никогда нельзя есть».

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