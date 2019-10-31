Сверхзадача независимого театра

Петербургский писатель Егор Клопенко открывший свой собственный театр, который с успехом гастролирует по всей России и не только – отвечает на вопросы нашего портала.

Писатель открывает театр – это достаточно редко?

Возможно это так – но в тоже время это, очень логично и органично, как мне кажется. Основа театра – это образы и чаще всего они рождаются именно из слов или в словах. То есть 90% современного театра рождается в начале в виде слов, книг и лишь потом эти образы переносят на сцену.

То есть у Вас как раз такой случай?

На самом деле у нас это соотношение другое – у нас из текстов рождается не более 50% — остальное это пластика, образы – иначе получалось бы, что я просто переношу свои тексты на сцену – это скучно и вторично, а вот когда в этом процессе рождается что-то новое, что-то настоящее – это становится действительно захватывающим творчеством.

Что Вам ближе книги или театр?

Конечно все-таки книги – мне проще с ними и там все зависит только от меня. Театр зависит от большего количества составляющих, очень важны актеры, очень важен звуковой ряд, очень важно пространство, очень важен визуальный ряд – все это должно совпасть. Но сложные задачи они интересны и когда получается сделать так что все эти составляющие растворяются, перемешиваются и становятся чем-то одним, единым – тогда театр становится таким же близким, как и книги.

Какой театр Вы делаете?

Очень простой. И чем проще, тем лучше. Мы ставим сверхзадачу – из минимума инструментов делать настоящую магию, создавать целые миры из ничего – только из актеров, звуков, пластики и текстов. Идеал – это пустая сцена и актеры. Этот идеал очень труднодостижим если ты ставишь задачу создания настоящих миров на сцене. Но мы идем к нему – мы убираем лишнее и становимся все ближе к сути и главное – это не уменьшает, а только увеличивает влияние на зрителя, это очень сильный инструмент.

Кто Ваши актеры?

Я считаю, что нам повезло – всем и мне и актерам и мы вместе идем в очень интересном для всех нас творческом направлении. Это лучшие для меня и для моего театра актеры, которые только могли быть, это, например Игорь Ламба – петербургская легенда пантомимы и пластики, который начинал с Лицедеями и Деревом и не останавливаясь рос, как актер и как человек дальше – всю актерскую жизнь. Это и Марианна Семенова, очень талантливая драматическая актриса, это и один из самых, на мой взгляд, талантливых молодых актеров нашего города Алексей Артемов.

Вы сейчас активно гастролируете – как воспринимают Ваши спектакли в регионах?

Очень тепло и искренне, мы получаем действительно большую отдачу от зрителей везде. Нет никакого регионального фактора – зрители в регионах как минимум не хуже воспринимают искусство, чем зрители в Москве и Санкт-Петербурге. Это такой взаимный восторг, который сокращает расстояние между городами для нас в разы и делает незаметными все эти перелеты и переезды.

Независимый театр существует в России?

Я вижу очень много примеров того, как независимый театр постепенно становится все более значимым и востребованным. Очень много интересного делается именно вне репертуарных театров, и я думаю, что это будет все более актуально. Постепенно появляются площадки для выступлений в самых разных городах, а там, где есть площадки – там сразу же появляются новые и интересные проекты. Конечно, таких площадок нужно больше. Они в основном появляются на частные деньги и это происходит медленно. Если бы в год театра поставили бы задачу запустить такие независимые площадки в разных городах России – то это бы стало действительно отличным драйвером для искусства.

Ваши ближайшие планы?

Выпустить сразу два спектакля по моим книгам: Человечество и Птицу. Они уже готовы, почти, по крайней мере в моем сознании, сейчас мы их постепенно переносим на сцену и получается что-то действительно необычное и настоящее. Два совершенно разных мира. А точнее – двадцать разных миров в каждом из спектаклей. Надеюсь что один их них мы представим этой зимой, а второй – весной.