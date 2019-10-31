В Смольном предложили сохранить маршрутки в начале транспортной реформы

Власти Петербурга предложили новый подход к транспортной реформе. На начальном этапе на дорогах города может остаться часть коммерческих маршруток.

Переход на регулируемый тариф будет осуществлен. Однако, выполнять его необходимо аккуратно, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Считаю возможным в переходный период одновременное существование маршрутов с регулируемыми и нерегулируемыми тарифами», — сказал он.

Беглов подчеркнул, что главные проекты транспортной сферы в 2020 году — переход общественного транспорта на регулируемый тариф и интеграция железной дороги во внутригородские перевозки. Как уточнили в Администрации Петербурга, в развитие ЖД-инфраструктуры в ближайшие десять лет будет вложено 500 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на транспортную реформу в первой половине 2020 года в Петербурге выделят почти 2 млрд рублей. Во втором полугодии размер вложений превысит 10 млрд.