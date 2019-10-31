Чилийскую белку трое суток спасали из вентиляционной шахты в Петербурге

Чилийскую белку трое суток спасали из вентиляционной шахты в Петербурге
Чилийскую белку достали из вентиляционной шахты. Скриншот видео: vk.com/koshkispas

В Петербурге из вентиляционной шахты на улице Есенина вызволили чилийскую белку — дегу. Грызуна спасли трое суток.

Зверька вытащили из шахты волонтеры службы спасения животных «Кошкиспас». Миссия по спасению чилийской белки началась 28 октября.

«После суток безрезультатных призывов и приманивания кормом безутешная хозяйка вызвала спасателей», — рассказали в «Кошкиспас».

В первый вечер волонтеры исследовали место побега. Обнаружить зверька в дыре, как и ключей от чердака, не удалось, потому миссию отложили на следующий день.

Локализовать зверька удалось 29 октября в кухонной вентиляционной шахте. Как оказалось, он упал на уровень первого этажа. Соседка, живущая ниже, проявила понимание и разрешила сделать отверстие в своей стене. Однако, продолжить работы было невозможно из-за позднего времени — два часа ночи.

На следующий день дыру в стене расширили. Зверька достали руками и вернули хозяйке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из фонтана в Петергофе спасли лисицу. Хищница нырнула в воду во время охоты на утку.

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Чилийскую белку трое суток спасали из вентиляционной шахты в Петербурге
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