В Петербурге предстанет перед судом виновник смертельного ДТП с такси

Водитель обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности. Фото: https://pixabay.com/

Водитель обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности. Фото: https://pixabay.com/

Водителя, который, будучи пьяным, врезался в стоящий впереди автомобиль такси на скорости 100 км/, будут судить.

Заседание состоится в Сестрорецком районном суде, сообщают в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Уголовное дело возбуждено в отношении владельца Subaru Impreza Эльдара Каримова.

Трагическое ДТП произошло 13 июля 2019 года. Каримов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего авто. В результате, на светофоре произошло смертельное столкновение: на скорости 100 км/ч «Субару» Каримова протаранило такси Hyundai Solaris. Находящийся в салоне 22-летний водитель погиб от полученных травм.

Отметим, что в крови Эльдара Каримова обнаружили 0,526 мг/литр алкоголя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП на Обводном канале с участием легковушки и микроавтобуса.