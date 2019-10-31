В Петербурге прошла панихида в память о жертвах теракта над Синаем

В Петербурге прошла панихида в память о жертвах теракта над Синаем
Памятник жертвам теракта над Синаем на Серафимовском кладбище. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Троице-Измайловском соборе в Петербурге 31 октября провели панихиду по жертвам крушения самолёта Airbus A321 над Синайским полуостровом. Со дня трагедии прошло четыре года.

Богослужение началось ранним утром. Почтить память жертв пришли их родственники и близкие. Многие из них принесли фотографии погибших.

После панихиды у памятника «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище возложили цветы. Траурные мероприятия также прошли у памятника «Сад памяти» на Румболовой горе.

Авиакатастрофа произошла 31 октября 2015 года. Рейс 9268, следовавший из Шарм-Эль-Шейха в Петербург, потерпел крушение над Синаем. На борту в результате теракта взорволась бомба. Обломки самолета нашли возле города Нехель. В авикатастрофе погибло 224 человек. Крушение стало крупнейшим в истории российской авиации.

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