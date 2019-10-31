В Петербурге две девочки украли продукты из контейнера для нуждающихся

В гипермаркете «Карусель» две юные жительницы Петербурга забрали продукты, которые люди складывают в специальный контейнер для нуждающихся/

Об инциденте стало известно в четверг, 31 октября, благодаря видеопубликации, которую выложила в своем Instagram-аккаунте активистка Полина Тумашик. На кадрах видно, что девочек, наглым образом забирающих содержимое контейнеров, ничуть не смущает съемка. На замечание одна из них ответила, что имеет сестру-инвалида, которая передвигается в коляске.

Активистка отметила, что и ранее замечала такие ситуации. Тумашик обратилась к организаторам акции и руководству гипермаркета с просьбой обратить внимание на подобные случаи.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в Гатчине и Сосновом Бору планируют запустить сервис «Активный горожанин».