В Ленобласти для самозанятых подготовят обучающую программу

Власти Ленобласти планируют запустить обучающую программу для самозанятых граждан. Её разработкой займутся в случае перехода региона на соответсвующий налоговой режим с 2020 года.

О планах рассказала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка области Светлана Нерушай, сообщает «ТАСС».

«Ленинградская область готова к введению специального налогового режима для самозанятых», — отметила Нерушай.

Она подчеркнула, что в регионе подготовлен проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». Он предусматревает организацию «Школы для замозанятых», на которой буду проводиться обучающие и разъяснительные встречи для предпринимателей.

Поулучить консультацию самозанятые также смогут на сайте Фонда поддержки предпринимательства и промышленности.

Напомним, Министерство финансов РФ представило законопроект, который предлагает установить специальный налоговый режим для самозаняты в 19 регионах. В перечень вошли Петербург и Ленобласть. В случае принятия, инициатива вступит в силу с 1 января 2020 года. Сейчас налог для самозанятых в теством режиме действует в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.