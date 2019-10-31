Мединский: «Джокера» просят запретить

Мединский: &#171;Джокера&#187; просят запретить
Фильм о клоуне-преступнике с Хоакином Фениксом в главной роли не снискал расположение Владимира Мединского. Фото: Кинопоиск

Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал о массе обращений, поступающих от россиян, с требованием запретить драму «Джокер».

По словам главы Минкульта, ведомство «потоком» получает вопросы, почему фильм Тода Филиппса показывают на больших экранах. Однако Мединский отметил, что в ведомстве не нашли оснований для запрета на показ кинокартины. Он также подчеркнул, что цензуры в России нет, поскольку она запрещена конституционно.

Тем не менее, министр культуры признался, что у него «Джокер» также не оставил позитивного впечатления. Мединский сказал, что если бы драму снимали в РФ, Минкульт не стал бы финансировать подобный проект.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что после похода на «Джокера» петербургский депутат внес законопроект о сокращении рекламы перед началом киносеанса.

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