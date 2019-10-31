Минздрав объяснил «технической ошибкой» данные о сокращении врачей

В Минздраве скорректировали данные о сокращении врачей в регионах. В ведомстве назвали ранее опубликованные данные «технической ошибкой» в подсчетах. Согласно новым данным, сокращение количества врачей было зафиксировано в 55 регионах, а не в 54. При этом общий объем сокращений оказался ниже ранее заявленного.

По новым данным, лидером в списке сокращений стал Чукотский автономный округ, где количество врачей уменьшилось на 5,3% — с 341 до 323. На втором месте в этом списке оказалась республика Алтай — здесь врачей стало меньше на 4,4% — с 858 до 820. В пятерке регионов с отрицательной динамикой оказались Псковская (4,2%) и Костромская области (3,8%) вместе с Калмыкией (3,5%), сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что наибольший отток медиков зафиксирован в Бурятии, где количество специалистов уменьшилось на 59% по сравнению с минувшим годом. В Новосибирской области сократилось почти 58%. В Томской области уволились 18% специалистов, в Кемеровской – 17,3%. Кроме того, в этом году в 46 субъектах РФ произошел отток докторов первичного звена. В топ-5 по этому показателю вошли — Новосибирская область и Бурятия и Красноярский край.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одной из больниц Челябинска началась новая волна увольнений. Речь идет об учреждении №6. Со слов одного из докторов больницы, специалистов лишился травмпункт. Заявления об уходе написали сразу три врача. В результате в дневном приеме остались только два пожилых сотрудника.