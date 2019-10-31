Джиган может стать папой в четвертый раз

Подписчики рэпера почти уверены, что его жена беременна.

Об этом стало известно 31 октября. Обо всем сообщает Super, ссылаясь на близких друзей пары. Они уверяют, что Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана, ждет четвертого ребенка. Сейчас она публикует в социальных сетях старые снимки, на которых видна ее стройная фигура. Судя по всему, новых фотографий нет, потому что Самойлова не хочется привлекать к своей беременности лишнее внимание.

Напоминаем, что сейчас у Джигана и Самойловой растут три дочери – Ариела, Лея и Майя. Супруги состоят в браке уже семь лет. Возможно, четвертым родится мальчик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарасов показал в Instagram свою беременную жену в купальнике. На фотографии семья проводит время в бассейне. «Заставляю плавать своих любимых девочек» — подписал фото семьянин. Дмитрий и Анастасия ждут второго ребенка, у них уже есть дочь Милана, родившаяся 10 июля 2018 года.