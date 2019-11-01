В России разработали ПДД для гироскутеров и электросамокатов

Российский Минтранс разработал проект правил передвижения для «Средств индивидуальной мобильности» (СИМ): электросамокатов, сигвеев, гироскутеров и моноколес. Также для них предлагают ввести дорожные знаки.

Согласно предложению ведомства, к СИМ отнесут те транспортные средства, для движения которых используется электродвигатель или мускульная энергия человека, а в частности — скейтборды, ролики, электросамокаты, гироскутеры и тому подобное. В ведомстве отмечают, что на подобных устройствах можно разогнаться до 80 км/ч, что представляет опасность как для окружающих, так и для самого «водителя». В качестве исключению упомянуты инвалидная коляска и велосипед.

Помимо этого, в Минтрансе предлагают разделить людей, управляющих СИМ, по возрастным категориям. Так, детям до 14 лет будет разрешено ездить по велосипедным и велопешеходным дорожкам со стороны водителя, а более взрослые смогут выезжать на правый край проезжей части.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американец выложил видео со своими нарушениями ПДД в Петербурге.